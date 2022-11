Tatá Werneck vai retornar às novelas na Globo

25/11/2022 | 13:11



Ela está de volta! De acordo com a colunista Patrícia Kogut, Tatá Werneck foi escalada para a nova novela de Walcyr Carrasco na Rede Globo, Terra Vermelha.

Fora das novelas desde 2018, quando esteve em Deus salve o rei, Tatá reeditará a parceria com o autor, com quem fez Amor à vida, como Valdirene em 2013.

Ainda de acordo com a profissional, a produção vai tratar do mundo do agronegócio. a atriz Agatha Moreira foi escalada para um papel de destaque. A trama também vai contar com grandes nomes como, Tony Ramos e Gloria Pires que viverão um casal.

Terra Vermelha, vale pontuar, irá substituir Travessia em 2023.