Sem protagonismo na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar, Neymar Jr. desabafa nas redes sociais: Jogo difícil

25/11/2022 | 08:10



Todo mundo deve estar sabendo que a seleção brasileira de futebol masculino estreou na Copa do Mundo do Qatar, na última quinta-feira, dia 24, com dois dois gols de Richarlison. Neymar Jr., por sua vez, teve um protagonismo um tanto quanto diferente.

Pois é, o craque do Paris Saint' Germain sofreu uma falta dura no pé durante a partida que acarretou em sua saída no segundo tempo do jogo. Mas o que realmente chamou a atenção foi que com a substituição, Neymar já sentou no banco de reserva bem chateado com a situação.

Minutos depois, a transmissão já mostrou que o pé do camisa dez da seleção estava absurdamente inchado, o que começou a gerar dúvidas nos seguidores se ele vai conseguir mesmo continuar jogando os próximos jogos. Após o final do jogo, Neymar Jr. fez questão de ir até as redes sociais fazer uma publicação e revelou que a estreia foi difícil.

Jogo difícil, mas era importante ganhar. Parabéns equipe, primeiro passo dado? Faltam seis.

Vale lembrar que o médico da seleção brasileira anunciou que Neymar Jr. realmente sofreu um entorse no tornozelo, que começaria o tratamento e que seria ainda melhor avaliado para saber se as condições são favoráveis para os próximos jogos.