Viúva de Erasmo Carlos revela que hábitos de higiene vêm sendo negligenciados desde a morte do cantor

25/11/2022 | 08:10



Tempos difíceis! Na última quinta-feira, dia 24, Fernanda Passos, viúva de Erasmo Carlos, abriu o coração nas redes sociais e falou sobre o luto. Ao que parece, desde que a morte do cantor foi anunciada em 22 de novembro deste ano, a mulher vem negligenciando os hábitos de higiene para não esquecer o toque do amado.

Pin [como ela chamava Erasmo, você tinha estratégias muito específicas em relação à banho. Queria tomar o seu logo pela manhã para já ficar pronto, se não fosse assim tinha que ser antes de escurecer... detestava passar frio, e nas estações mais amenas dizia: Nem no frio essa mulher pula o banho, Senhor! Sabia que eu adorava tomar banho, dizia que eu era a pessoa que mais escovava os dentes que você já havia conhecido, começou.

E continuou:

Pois é! Vou te confidenciar uma coisa... meus hábitos de higiene vêm sendo negligenciados, mais ainda nesses últimos dias. O Fred disse que está tudo bem, que eu não preciso fazer... você também diria isso. Vi, é que tá difícil lavar você de mim! Não quero que saia nada de mim, nada! Cada partícula ou fluído eliminado, cada fio de cabelo perdido, aumenta minha perda. Me distancia de você. Se eu escovar os dentes, vai para o ralo o último beijo? O cabelo lavado leva embora seu afago. Trocar a roupa é um insulto. Não quero nem respirar muito para o ar não sair, quero economizar as palavras para gastar com o seu nome. Parece que você fez uma viagem, está no avião e esqueceu o celular e as chaves comigo. Estou esperando você tocar a campainha.