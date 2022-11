Forte chuva deixa um homem morto em Mauá, ruas e avenidas alagadas; veja fotos

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



24/11/2022 | 08:26



Com a proximidade do verão, as chuvas começam a registrar ocorrências no Grande ABC. Nessa quarta-feira (23), um homem de 56 anos morreu em Mauá após ter o carro arrastado pelas águas. O veículo caiu em um córrego na Estrada do Britador. No carro, outro homem ­ irmão da vítima ­ foi socorrido por populares e sobreviveu. O Corpo de Bombeiros tentou resgatar a vítima fatal, mas o homem não resistiu. Em um vídeo (que pode ser visto no site e redes do Diário), populares filmaram o carro quase encoberto pela água da chuva. A Prefeitura de Mauá informou que o irmão da vítima está em observação no Hospital Radamés Nardini. Ele tem 54 anos.

"A chuva registrada em Mauá foi de 70 mm em 40 minutos. O maior volume foi nas regiões do Jardim Itapeva, Vila São João e Jardim Elizabeth. Esses bairros estão localizados próximos ao Rio Tamanduateí, onde um veículo com dois homens caiu no leito no rio – um deles foi resgatado e levado consciente ao Hospital Nardini, onde segue estável e em atendimento, enquanto o outro, infelizmente, morreu. Até o momento foram identificados dois deslizamentos de terra, sem vítimas, no Jardim Elizabeth e no Jardim Mauá. Todas as equipes da Prefeitura seguem nas ruas, atuando nos efeitos das fortes chuvas e seguirão em alerta", disse o Poder Executivo de Mauá, por meio de nota.

VAN ILHADA

Já em Ribeirão Pires, uma van ficou ilhada no Jardim Santa Luzia. Não houve registro de mortes. Em Ribeirão Pires, segundo a Defesa Civil, choveu 155 mm, segundo última atualização, por volta das 17h dessa quarta, número esperado para, aproximadamente, 45 dias.

Ainda em Ribeirão, um deslizamento foi registrado sem vítima. Foram 30 chamados para ocorrências relacionadas à chuva. O Corpo de Bombeiros informou no final da tarde dessa quarta-feira que a Capital e a Região Metropolitana tiveram 46 ocorrências em decorrência das fortes chuvas. A maioria dos registros foi no Grande ABC. Além dos dois deslizamentos e alagamentos em Mauá e Ribeirão Pires, Santo André teve pontos de enchente e registrou queda de árvores.

"A Prefeitura de Santo André, por meio do Departamento de Defesa Civil, informa que foram registradas duas quedas de árvores por conta das chuvas, na Rua Buri, 2.138, na Vila Pires, e na Rua Francisco Manoel da Silva, 38, no Jardim Teles de Menezes.Três pontos de alagamento também foram registrados também nas Ruas Francisco Manoel da Silva e Constituição e Avenida Mico Leão Dourado. Não houve registro de deslizamento", disse nota da prefeitura.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quedas de árvores foram registradas ainda na Zona Sul da Capital e Mogi das Cruzes. Alagamentos foram registrados na Zona Oeste da Capital e também na Zona Sul. As cidades de Arujá e Osasco também tiveram enchentes.

(Colaboraram Joyce Cunha, Lara Delon e Thainá Lana)