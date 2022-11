Charge - 24 de novembro de 2022

Seri

24/11/2022 | 09:49



Com a proximidade do verão, as chuvas começam a registrar ocorrências no Grande ABC. Nessa quarta-feira (23), um homem de 56 anos morreu em Mauá após ter o carro arrastado pelas águas. O veículo caiu em um córrego na Estrada do Britador. No carro, outro homem ­ irmão da vítima ­ foi socorrido por populares e sobreviveu. O Corpo de Bombeiros tentou resgatar a vítima fatal, mas o homem não resistiu. Em um vídeo (que pode ser visto no site e redes do Diário), populares filmaram o carro quase encoberto pela água da chuva. A Prefeitura de Mauá informou que o irmão da vítima está em observação no Hospital Radamés Nardini. Ele tem 54 anos.