Phoenix Suns, sem Chris Paul, vence Los Angeles Lakers, sem LeBron James, na NBA

23/11/2022 | 04:44



Mikal Bridges e Devin Booker marcaram 25 pontos cada um na vitória do Phoenix Suns sobre o Los Angeles Lakers por 115 a 105, em casa, nesta terça-feira, em mais uma rodada da NBA. Os Suns, que jogaram sem o armador Chris Paul pela sétima vez consecutiva, venceram os Lakers cinco vezes seguidas na temporada regular - oito se contar os últimos três jogos da série de playoffs da temporada 2020-21.

Antonio Davis fez 37 pontos, agarrou 21 rebotes e deu cinco tocos para os Lakers, jogando sem a companhia de LeBron James (distensão no músculo adutor esquerdo) pela quinta vez seguida. O time de Los Angeles havia vencido os três jogos anteriores.

Davis acertou 15 de 16 arremessos na linha dos lances livres, onde Los Angeles teve uma grande vantagem (29 a 3) em pontos. Mas Phoenix acertou 16 tentativas de 3 pontos, enquanto os Lakers converteram apenas 4 de 22.

Com 11 vitórias e seis derrotas, Phoenix lidera a Conferência Oeste, enquanto os Lakers estão apenas na 14ª e penúltima colocação, após perder pela 11ª vez, depois de 16 jogos.

Na Filadélfia, o retorno de Ben Simmons não salvou o Brooklyn Nets de derrota em visita ao desfalcado Philadelphia 76ers, que mais uma vez não contou com os astros James Harden e Joel Embiid. O time da casa marcou 115 a 106, com destaque para Tobias Harris, autor de 24 pontos.

Do lado da equipe de Nova York, Simmons anotou 11, Kevin Duran 'apenas' 20 e Kyrie Irving foi o cestinha do time, com 23.

Os 76ers estão em sétimo na Conferência Leste, com nove vitórias e oito derrotas. Já o Brooklyn Nets, com a décima derrota, em 18 jogos, é o décimo colocado.

Confira os resultados da noite desta terça:

Philadelphia 76ers 115 x 106 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 109 x 113 Sacramento Kings

Denver Nuggets 108 x 110 Detroit Pistons

Phoenix Suns 115 x 105 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos desta quarta:

Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers x Portland Trail Blazers

Indiana Pacers x Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks x Sacramento Kings

Boston Celtics x Dallas Mavericks

Miami Heat x Washington Wizards

Toronto Raptors x Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans

Utah Jazz x Detroit Pistons

Golden State Warriors x Los Angeles Clippers