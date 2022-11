Charge - 22 de novembro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



22/11/2022 | 10:00



A nova alta dos casos de infecção pelo coronavírus já apresenta reflexo nos serviços de pronto atendimento mantidos pelas prefeituras do Grande ABC. Na última quarta-feira (16), as unidades de saúde municipais registraram 14.179 pacientes, volume 16% maior do que o observado uma semana antes, no dia 9, com 12.224 fichas abertas. Os dados não incluem Rio Grande da Serra, que não respondeu aos questionamentos do Diário.