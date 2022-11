Palavra do Leitor - 22 de novembro de 2022

Da Redação



22/11/2022 | 09:53



Parque Tecnológico

Um dos principais gargalos para o desenvolvimento de negócios é exatamente a falta de respostas tecnológicas para superar os desafios que se apresentam durante o processo de se tirar a ideia do papel. Neste sentido, é muito boa a parceria entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Prefeitura de Santo André exatamente para garantir esse suporte (Economia, ontem). A cidade pode, enfim, tornar-se um celeiro de startups. Quem sabe não viramos criadouro de unicórnios!

Sérgio Pinto - Santo André

Carandiru -­ 1

''Secretário de Orlando pode ser preso por mortes no Carandiru'' (Política, ontem). O maior massacre dentro de um presídio brasileiro não pode ficar impune. Se deve, tem que pagar, não só ele, mas quem está envolvido. Não importa quanto tempo dure, só não pode ficar impune.

Euclides Santos - do Facebook

Carandiru ­- 2

Quem postergou a prisão foi o TJ-SP, que anulou as penas em 2016. O STF restabeleceu as condenações dos policiais militares envolvidos.

Marcelo Fiuza - do Facebook

Carandiru ­- 3

Curioso como para uns o crime prescreve tão fácil e para outros, não. Se a Justiça não demorasse tanto, talvez mais condenados cumprissem suas penas adequadamente, como a sociedade espera.

Alexandre Funaki - do Instagram

Carandiru -­ 4

Que demora para responsabilizar os mandantes da chacina. O massacre foi em 1992. Tomara que agora algo seja feito. Trinta anos depois...

Suzana da Costa - do Instagram

Miséria -­ 1

Os dados expostos na sensível reportagem de Thainá Lana (Setecidades, ontem) sobre a extrema pobreza no Grande ABC, onde 311.316 pessoas "vivem" com R$ 3,50 por dia, expõem a terrível concentração de renda que é o calcanhar de Aquiles do Brasil. Como pode região tão rica, a quarta maior produtora de riqueza do País, submeter seus moradores a condição tão degradante?

Antônio Ozeiro Tabul - Diadema

Miséria ­- 2

O que mais me dói o coração ao ler sobre a extrema pobreza do Grande ABC é o viés político que adotam boa parte dos debatedores. Acompanho as redes sociais do nosso Diário e noto que se deixa de lado o tema central, a miséria que condena centenasde milhares de moradores a um eterno calvário sobre a terra, e se descamba para a troca de acusações sobre os pretensos responsáveis pela situação ­ Lula ou Bolsonaro ­, esquecendo-se, ambos os lados, que a origem dapobreza extremaremonta a séculos, fruto de uma sociedade escravocrata e patriomonialista que dá as cartas no País desde 1.500, com a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral.

Teresa de Fátima Vicks - Santo André

Miséria -­ 3

No ''rico'' Grande ABC temos 311 mil moradores vivendo na extrema pobreza. O ''deus'' Mercado não fica ''nervoso'' diante desta tragédia. Especula com o dólar, na Bolsa de Valores, com o preço do barril de petróleo, com o preço dos alimentos, com o preço dos imóveis etc. Tem a ousadia, ainda, de querer ''enquadrar'' o presidente recém-eleito. Esta desigualdade/ injustiça tem que ser combatida com firmeza e urgência.

Marcos Silva - do Facebook

Empresários

Existem dois tipos de Empresários. Uns obtêm sucesso suando a camisa,trabalhando de 14 a 16 horas por dia, criando empregos, gerando renda à população e riquezas ao País. Outros, porém, obtêm sucesso emprestando jatinhos a "descondenados".

Vanderlei A. Retondo - Santo André