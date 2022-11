Bárbara Evans mostra diferença no corpo após emagrecimento

22/11/2022 | 08:10



Bárbara Evans tem motivos de sobra para estar bem ansiosa, afinal, a gata vai se casar logo menos. Pois é, e durante a última segunda-feira, dia 21, a filha de Monique Evans interagiu com seus fãs e seguidores nas redes sociais e contou que pretende perder 25 quilos que ganhou durante a gestação.

Para deixar tudo ainda mais visível na diferença de peso e no corpo da bonitona, Bárbara Evans então posou na frente do espelho e postou a foto ao lado de uma enquanto estava grávida de Aya, que agora já tem seis meses de vida.

Amores... Esses dias contei para vocês que na gravidez engordei 25 quilos e fui pedir ajuda a Vanessa Rangeli! A Van me falou para começarmos pelo programa Detox Turbo, que foi fazendo uma limpeza em meu organismo e logo nos primeiros 15 dias já consegui eliminar seis quilos e meio. Com esse resultado maravilhoso em poucos dias, fiquei animada em ver meu corpo voltando ao que era antes e dei continuidade a próxima etapa do tratamento e consegui eliminar mais 18 quilos e meio até porque como vocês sabem o meu vestido de noiva já estava pronto há dois anos e eu queria entrar nele sem precisar mexer em nada! Olha essa foto, que diferença! Agora só mostro o resultando final com o vestido de noiva no casamento. Corre lá no Instagram da Vanessa, se inscreva para o programa Detox Turbo e fiquem lindas para o casamento de vocês, para o ano novo ou para você mesmo se sentir linda. Obrigado, Van e equipe por tudo! Que venha meu casamento!

Tudo isso foi na verdade para contar que ela tem uma meta para entrar no seu vestido de noiva (que está pronto há dois anos) antes mesmo da cerimônia de casamento que está marcada para acontecer no dia 9 de dezembro.