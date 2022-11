Thais Gebelein anuncia fim do casamento com Pedro Leonardo: Estou em um dos piores momentos da minha vida

21/11/2022 | 10:11



No último domingo, dia 20, Thais Gebelein usou as redes sociais para anunciar que o seu casamento com Pedro Leonardo chegou ao fim após 12 anos. Juntos, os dois são pais de Maria Sophia e Maria Vitória. Nos Stories do Instagram, a influenciadora escreveu:

Pedro e eu decidimos seguir nossos caminhos separados, vamos manter o que precisar para criar nossas filhas, mas hoje será melhor assim. São coisas da vida que deixam a gente sem chão, tudo de uma vez, igual uma tempestade, mas vai passar. Estou em um dos piores momentos da minha vida. Vivendo o que preciso viver nesse momento e já tem sido muito difícil lidar. Espero que compreendam e respeitem ambos os lados!

O cantor ainda não se pronunciou sobre a separação nas redes sociais, mas internautas usaram a sessão de comentários da última postagem do filho de Leonardo para deixar suas opiniões sobre a situação.

Pedro, mesmo que vocês não fiquem mais juntos, fique do lado da Thais nesse momento, porque a dor de perder uma mãe é muito grande, ressaltou um.

Perdeu uma grande mulher, que essa fase passe e vocês voltem!!!, lamentou outro.