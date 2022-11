Charge - 21 de novembro de 2022

Seri

Diário do Grande ABC



21/11/2022



Nas sete cidades do Grande ABC existem 311.316 pessoas em situação de pobreza extrema. Isso significa que 11% da população têm renda familiar per capta de até R$ 105 por mês, ou seja, vivem com R$ 3,50 por dia. O número de indivíduos nessas condições cresceu 71% nos últimos quatro anos. A pandemia de Covid-19 e a crise econômica enfrentada pelo País são apontados por especialista para o aumento.

O economista Ricardo Balistiero, a única forma de vencer o problema é com crescimento econômico. “O programa social não é um favor que o Estado está fazendo à população. É um dever”