Mutirão contra a Covid-19 imuniza 3.728 em Sto.André

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



20/11/2022 | 10:08



Os andreenses marcaram presença ontem no megamutirão de vacinação contra a Covid-19 promovido pela Prefeitura de Santo André. No total, 3.728 pessoas receberam as doses do imunizante contra o coronavírus em diversos pontos distribuídos pela cidade.

No total, 26 crianças de seis meses a 2 anos receberam a primeira dose do fámarco. Já entre os pequenos de 3 e 4 anos foram aplicadas 334 imunizantes. Na população infantil de 5 a 11 anos e nos adolescentes de 12 a 17 anos foram aplicadas 317 vacinas,.

A população acima dos 18 anos aproveitou para completar o esquema vacinal. A primeira dose foi ministrada em 11 pessoas, a segunda em 29, a terceira em 340 e a quarta em 2.623. Outras 48 receberam a quinta dose.

A ação de imunização continua hoje durante todo o dia em três shoppings do município, Estádio Bruno José Daniel e em oito UBS (Unidades Básicas de Saúde).

“Este recente aumento de casos se deve muito aos cidadãos que não completaram ou não iniciaram o ciclo. Temos de estar atentos com as subvariantes e nos proteger. Está cada vez mais claro que a melhor forma de vencer esta guerra é a vacinação, é estar com todas as doses em dia, e por isso fizemos essa força-tarefa para mantermos nossa população protegida”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB), que esteve no Estádio Bruno José Daniel, um dos pontos de vacinação.

A pequena Sophia Borges da Silva, 4 anos, recebeu a primeira dose ontem no Brunão. O pai, Fernando Pedro da Silva, 37, levou a menina para aumentar sua proteção contra o vírus. “A vacina é para o bem dela”, disse.

PROGRAMAÇÃO

Hoje, das 8h às 20h, o Estádio Bruno José Daniel oferece a primeira, segunda, terceira e quarta doses da vacina contra o coronavírus para a população a partir dos 3 anos, atendendo o público de carro ou a pé, sem agendamento.

A proteção também pode ser feita nos shoppings Atrium, ABC e Grand Plaza, das 14h às 20h. Com exceção do Shopping ABC, que está atendendo os munícipes no estacionamento G2, nos outros locais a ação ocorre nas Lojas Solidárias, mantidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Santo André.

Nestes espaços podem se proteger moradores acima dos 12 anos com as quatro primeiras doses da vacina, mas é necessário fazer o agendamento pela internet.

Já as crianças abaixo dos 3 anos estão recebendo atendimento especial em oito unidades de saúde, que funcionam das 8h às 17h, exclusivamente para atualizar as cadernetas e aplicar todas as doses contra a Covid, incluindo a quinta dose para imunossuprimidos e a Pfizer Baby, para crianças com mais de seis meses a 2 anos que possuem comorbidades.

A ação acontece nas unidades Vila Lucinda, Alzira Franco, Vila Palmares, Paraíso, Jardim Carla, Parque Miami, Paranapiacaba e a Clínica da Família Sylvia Augusta dos Santos (Cruzado).

Para garantir a imunização é necessário apresentar documento de identificação e o número do CPF. Portadores de comorbidades devem levar relatório ou receita médica que comprove a situação.