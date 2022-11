Santo André e São Bernardo têm novo aplicativo de Zona Azul

Ana Caroline Enis

Especial para o Diário



17/11/2022 | 13:53



A Estapar, empresa que administra o serviço de estacionamento rotativo (Zona Azul) em Santo André e São Bernardo, lançou ontem (16) um aplicativo que já funciona nas duas cidades. Segundo a empresa, o objetivo é melhorar a experiência dos usuários.

Com o nome de Zul+, a plataforma conta com as mesmas condições de uso e serviços já oferecidos no atual sistema da Estapar, o Vaga Inteligente, porém, ganha acessos que visam facilitar o cotidiano do usuário, como tags de pedágio sem mensalidade, informações de valor de mercado para compra e venda de veículos, alertas de manutenção e concessionárias próximas, localização de postos, pagamento de combustível direto pelo app, CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) Digital, parcelamento de multas, IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor), licenciamento e seguros, alerta de rodízio e oferece diferentes formas de pagamento que vão de cartões de crédito e débito até pix e boleto.

Beto Costa, diretor executivo de On Street (todas as operações de Zona Azul feitas no Brasil) da Estapar, conta que o novo Zul+ faz parte de um ecossistema mais moderno da empresa, que busca inovar e transformar a experiência do cidadão, além de trazer segurança, estabilidade e intuitividade no uso do aplicativo.

De acordo com Beto, a transformação do Vaga Inteligente em Zul+ se deu graças a uma aquisição de sistemas, que possibilitou tornar o Zul (um dos mais importantes aplicativos do setor, ativo desde a época em que São Paulo tinha vários operadores, antes da concessão) uma empresa 100% da Estapar. "A partir daí, avaliamos o mercado, discutimos as opções e levantamos um amplo histórico de tecnologia e inovação da área de estacionamentos, criando, assim, o atual Zul+", explica o diretor, e reforça que o interesse no aplicativo não é recente, já que o projeto dessa solução movimentou cerca de 40 milhões de transações no decorrer da história do Zul, desde 2017.

Segundo Costa, os moradores da região dão preferência aos aplicativos. "Nossas pesquisas mostram que, em São Bernardo, só 30% das pessoas utilizam os parquímetros das ruas, o restante aderiu ao digital; já em Santo André, 55% da venda diária de vagas é feita por meio do nosso aplicativo", detalha.

Por enquanto, o antigo aplicativo continua funcionando normalmente, de forma simultânea ao Zul+. O objetivo da Estapar é deixar que os usuários migrem por escolha própria, sem que precisem forçar o fluxo de um app para outro.

Quem tiver créditos ainda disponíveis no Vaga Inteligente, poderá utilizá-los por tempo indeterminado. Para aqueles que desejarem aderir ao novo sistema, o Zul+ já está disponível gratuitamente nas versões Android e iOS, e deve ser lançado para outras cidades dentro de alguns dias.