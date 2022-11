Após boatos de affair com Lucas Souza, Liziane Gutierrez esclarece: - Eu jamais sairia com homem casado

17/11/2022 | 12:11



Após ter sido flagrada com Lucas Souza em uma festa, Liziane Gutierrez esclareceu que não foi responsável pelo término do casamento dele com Jojo Todynho. Apesar de o famoso ter negado o affair, a modelo não fez o mesmo e ainda revelou que foi bloqueada no Instagram pelo militar.

Segundo informações do jornal Extra, Liziane declarou ao Podcalizando:

- Gente, pelo amor de Deus, eu não fui responsável pela separação de ninguém. Eu jamais sairia com homem casado.

E ainda disparou:

- Não adianta nada você ser bonitinho e ser um idiota. Eu achava que ele era um cara legal, mas hoje acho que ele é um idiota.