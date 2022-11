Começa interdição do Viaduto Castelo Branco para obras de complexo viário

Da Redação



16/11/2022 | 08:48



O Viaduto Presidente Castelo Branco, que liga as Avenidas Prestes Maia, dos Estados e ao bairro Santa Teresinha, não receberá fluxo de veículos até julho de 2024. A interdição começou nessa terça-feira (15). Pela manhã, trânsito na região foi intenso, apesar do feriado da Proclamação da República. A medida é para agilizar as obras do Complexo Viário e Parque Urbano Santa Teresinha.

Com investimento próximo a R$ 150 milhões, sendo parte dos recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o Complexo Viário Santa Teresinha iniciou em outubro a confecção dos pilares de passarela metálica e preparação de vigas e colunas que darão sustentação a dois novos viadutos no perímetro, além deles, será entregue três pontes e a substituição da passarela atual para acesso de pedestres e ciclistas.

Agentes do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) são esperados para esta quarta-feira (16). Eles manterão o monitoramento da área, além de fornecer informações para rotas alternativas por meio de placas e sinalizações. O Complexo Viário Santa Teresinha integra o corredor que vem desde São Bernardo até Santo André, passando pelas avenidas Lions e Prestes Maia até a Avenida dos Estados. A obra é a maior em mobilidade urbana desde que a Avenida Edson Danilo Dotto, popularmente chamada de Perimetral, foi inaugurada.

"Vamos dar esse próximo passo a obra, que é um complexo viário que vai resolver de maneira definitiva essa transposição de Santa Terezinha para Utinga, e toda essa região do primeiro para o segundo subdistrito. Vamos fazer uma grande operação utilizando o viaduto de Utinga (Juvenal Fontanella), para ser um canal de escoamento desse trânsito. Mesmo com todas as medidas, sabemos que vai haver transtorno, mas por um bom motivo," afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB), no dia em que anunciou o fechamento do viaduto Presidente Castelo Branco, na última quinta-feira (10).

Segundo o chefe do Poder Executivo, ao menos 5.000 veículos passavam no local por hora, e 3.000 caminhões por dia. Após a finalização das obras, a Avenida dos Estados vai ser alterada, com dois viadutos retirando 70% do volume de tráfego regional. "Resolver de maneira definitiva esse eixo logístico, econômico e importante que é a Avenida dos Estados", afirmou Serra.