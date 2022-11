Viaduto Castelo Branco terá liberação parcial na próxima semana

Joyce Cunha

25/11/2022 | 10:28



A Prefeitura de Santo André programa para segunda-feira (28) liberação parcial de trecho do Viaduto Presidente Castelo Branco, a partir da alça de acesso da Avenida Industrial, sentido Centro – bairro. A via foi interditada para obras de reestruturação.

A medida, tomada com base em análise técnica de segurança realizada nos últimos dias, deverá minimizar os impactos das intervenções de mobilidade urbana na região onde será o futuro Complexo Viário Santa Teresinha.

A interdição do Viaduto Presidente Castelo Branco foi feita de forma gradativa, em um primeiro momento para caminhões, para que a empresa responsável pelas obras pudesse realizar avaliação de riscos. No último dia 15, o trânsito de veículos precisou ser totalmente interrompido para agilizar as intervenções, com a análise dos reflexos estruturais no viaduto e sobre o trânsito local.

“Nos últimos dias, realizamos avaliações diárias para compreender o que seria possível fazer para melhorar o fluxo na região sem colocar em risco os usuários do viaduto e não prejudicar o cronograma das obras”, destacou o secretário de Mobilidade Urbana de Santo André, Almir Cicote.

“Verificamos que, como mais uma das alternativas adotadas, seria possível liberar esta alça de acesso para reduzir os impactos no trânsito”, ressaltou o gestor.

A liberação da alça de acesso do Viaduto Presidente Castelo Branco ¬- sentido bairro - será temporária, por prazo previsto de até 50 dias. A medida deve contribuir, durante as obras, para desafogar o trânsito de veículos na região que tende a se manter mais elevado neste fim de ano, período em que o movimento é maior em áreas de comércio, como Centro e Santa Teresinha.

COMPLEXO SANTA TERESINHA

As obras para a implantação do futuro Complexo Viário Santa Teresinha, que inclui a reestruturação do Viaduto Presidente Castelo Branco, estão previstas para acontecer até 2024. Esquema especial de trânsito será permanente neste ponto da cidade até o término das intervenções.

A partir deste projeto de mobilidade, que tem investimento de R$ 145 milhões, cruzamentos e semáforos no eixo Castelo Branco serão eliminados, inclusive a travessia do Rio Tamanduateí. De acordo com a prefeitura, em média 120 mil veículos circulam por dia nesta região.

A Avenida dos Estados será elevada neste ponto. Estão previstos, além de dois novos viadutos, três pontes e a substituição da atual passarela para acesso de pedestres e ciclistas. Novo asfalto, iluminação de LED e monitoramento fazem parte do pacote de melhorias no local.

ROTAS ALTERNATIVAS

O bloqueio no Viaduto Presidente Castelo Branco deve durar 20 meses, até julho de 2024, com entrega junto às outras intervenções no local. O DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) da prefeitura destacou, a pedido do Diário, rotas alternativas durante o período de interdição.

O motorista que vai sentido São Bernardo deve utilizar a Avenida dos Estados, acessar o Viaduto Juvenal Fontanela, Avenida Industrial, Rua dos Coqueiros e Avenida Prestes Maia. Outra opção é acessar o Viaduto Adib Chammas, Avenida XV de Novembro e Avenida José Antonio de Almeida Amazonas. No sentido São Paulo/São Caetano/Mauá, o motorista deverá utilizar a Avenida Prestes Maia, Praça Galdino Ramos, Avenida Industrial, Rua Sumaré e Viaduto Juvenal Fontanela.

(Colaborou Renan Soares)