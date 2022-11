Confira rotas alternativas após interdição do Viaduto Castelo Branco

Renan Soares

Especial para o Diário



16/11/2022 | 13:38



O Viaduto Presidente Castelo Branco, que liga as Avenidas Prestes Maia e dos Estados ao bairro Santa Teresinha, foi interditado nesta terça-feira (15), para agilizar as obras do Complexo Viário e Parque Urbano Santa Teresinha. O bloqueio deve durar 20 meses, até julho de 2024, com entrega junto às outras intervenções no local. Para orientar os motoristas a Prefeitura, por meio do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego), destacou, a pedido do Diário, as rotas alternativas para os motoristas durante o período de interdição.

O motorista que vai sentido São Bernardo deve utilizar a Avenida dos Estados, acessar o Viaduto Juvenal Fontanela, Avenida Industrial, Rua dos Coqueiros e Avenida Prestes Maia. Outra opção é acessar o Viaduto Adib Chammas, Avenida XV de Novembro e Avenida José Antonio de Almeida Amazonas. No sentido São Paulo/São Caetano/Mauá, o motorista deverá utilizar a Avenida Prestes Maia, Praça Galdino Ramos, Avenida Industrial, Rua Sumaré e Viaduto Juvenal Fontanela.

Já os caminhões com eixo máximo de seis toneladas (VUC) deverão utilizar a Avenida Prestes Maia, Avenida Príncipe de Gales, Avenida José Antonio de Almeida Amazonas, Avenida XV de Novembro e Viaduto Adib Chammas. Outra opção para veículos com essa tonelagem, é seguir pela Avenida Prestes Maia, acessar o Viaduto Tamarutaca, Avenida Dom Jorge Marcos de Oliveira, Avenida José Antonio de Almeida Amazonas, XV de Novembro e Viaduto Adib Chammas.

Para caminhões com até 4,2 metros de altura, a opção é acessar a Avenida Lauro Gomes, Avenida Bom Pastor, Rua José D’Angelo, Avenida Pereira Barreto, Avenida Ramiro Colleoni, Avenida XV de Novembro e Viaduto Adib Chammas.

“A construção do Complexo Viário Santa Teresinha, junto com a recuperação do Viaduto Castelo Branco é a obra viária mais importante da cidade nos últimos 50 anos. Realizamos um plano de desvio de tráfego que contará com o apoio dos nossos agentes de trânsito durante todo o período”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana do município, Almir Cicote. A sinalização vem sendo feita com faixas e placas instaladas em toda a região. O farol exclusivo para quem vem do viaduto será desativado, já que terá equipe responsável pela semafórica. Já o radar, encontra-se desativado.

Com investimento próximo à R$ 150 milhões, com parte dos recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o Complexo Viário Santa Teresinha iniciou no último mês a confecção dos pilares de passarela metálica e preparação de vigas e colunas que darão sustentação a dois novos viadutos no perímetro. Além deles, será entregue três pontes e a substituição da passarela atual para acesso de pedestres e ciclistas.

WAZE

De acordo com o secretário, o Paço vai encaminhar informações sobre rotas para o Google. Os dados foram enviados a uma de suas aplicações, o Waze, auxiliando a encontrar caminhos para motoristas que usavam o Viaduto Castelo Branco. A informação foi divulgada no anúncio de interdição, na última semana.

“Ressalto a parceria firmada com o Waze para minimizar possíveis impactos no trânsito. A Secretaria de Mobilidade Urbana atualizará as informações em tempo real para que os usuários da ferramenta recebam alertas de forma antecipada, indicando os desvios dentro da localidade de onde a pessoa está”, afirmou Almir Cicote, ao Diário.

Com a parceria, o aplicativo de navegação por GPS que agrega informações de usuários e exibe dados de rotas, passará a receber notificações da Prefeitura para auxiliar o período em que o local estará interditado. O acordo com a plataforma para fornecimento de informações foi adiantado pelo Diário no início de agosto.