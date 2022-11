Homem é preso com grande quantidade de drogas em São Bernardo

Renan Soares

Especial para o Diário



14/11/2022 | 12:24



Um homem foi preso no último sábado (12) com grande quantidade de drogas, no Núcleo Victor Brecheret, em São Bernardo. De acordo com informações da PM (Polícia Militar), o suspeito correu após avistar os agentes do 6° BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano), mas foi abordado logo depois. Junto dele, foram apreendidas 260 pedras de crack, 282 porções de cocaína e 289 de maconha.

O homem, que guardava todo material em uma mochila, estava próximo a uma viela no momento em que os PMs, em patrulhamento, passaram pelo local. Os itens apreendidos já estavam embalados para comercialização. Durante a abordagem, o detido assumiu estar vendendo os entorpecentes naquele ponto, revelando que ganharia 10% do valor das vendas diárias.

Perguntado sobre, o homem não revelou para quem estaria trabalhando. A ocorrência foi encaminhada para o 3° DP (Distrito Policial) do município, onde foi ratificada a voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas.