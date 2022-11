Com 8% a mais que em 2021, região terá 36 mil candidatos no Enem

Renan Soares

Especial para o Diário



13/11/2022 | 12:42



O número de alunos que devem realizar a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) na região hoje (13) e no próximo domingo (20) aumentou em relação à última edição, em 2021. Segundo dados divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 36.469 estudantes do Grande ABC se inscreveram para o exame neste ano, 8,2% de crescimento em relação aos 33.708 candidatos de 2021.

São Bernardo registra o maior número de inscritos, somando os números de ambas as provas – impressa e digital –, com 11.223 estudantes. Na sequência, aparecem Santo André, com 10.372 candidatos; Diadema, com 4.998; Mauá, com 4.158; São Caetano, com 3.881; Ribeirão Pires, com 1.406; e Rio Grande da Serra, com 431. O índice de crescimento nacional está próximos ao da região. Com 3,4 milhões de inscritos, o País registrou aumento de 9,2% em relação à última edição do Enem, que contou com 3,1 milhões de candidatos.

Dos 36.469 inscritos no Grande ABC, 2.209 candidatos optaram pela forma remota do exame. Os participantes desta modalidade estão concentrados apenas em três municípios: Santo André (673), São Bernardo (1.286) e São Caetano (250). As aplicações digitais são opcionais. Os participantes escolhem, no ato de inscrição, pelo modelo digital ou pela tradicional prova em papel. No País, 65.066 estudantes optaram pelo formato on-line, cerca de 1,9% do total.

Ao longo dos dois dias da avaliação, os estudantes terão pela frente quatro provas objetivas, com 180 questões distribuídas em diferentes áreas do conhecimento – linguagens, códigos, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e tecnologias das matérias. Além disso, os candidatos deverão elaborar um texto dissertativo-argumentativo a partir de situação-problema, a popular redação, com mínimo de sete linhas e máximo de 30 linhas.

Para realizar a prova, é obrigatório apresentar o documento de identificação original, com foto. Documentos digitais (e-Título, CNH e RG digital) poderão ser apresentados nos respectivos aplicativos oficiais, como forma de identificação dos participantes. Outro ítem obrigatório é a caneta esferográfica de tinta preta transparente, para ser feito o preenchimento do cartão do gabarito.

Conforme divulgado pelo Inep, em caso de sintomas equivalentes à Covid-19 na semana anterior ou na véspera da aplicação, a orientação é para que o inscrito não compareça ao local de provas e solicite reaplicação na Página do Participante. No momento da solicitação, é necessário anexar um documento comprobatório da condição. O pedido, então, será analisado.