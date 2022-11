Cheiro de escândalo

Do Diário do Grande ABC



13/11/2022 | 09:15



Em mais um lamentável episódio que cheira a malversação do dinheiro público, a Câmara de São Caetano precisa, urgentemente, vir à público e explicar as razões para que, em uma licitação, duas empresas, coincidentemente primeira e segunda colocadas, tenham em suas razões sociais empresários com os mesmos sobrenomes e que o representante de uma atue pela outra em pregões pelo Brasil, sem que ninguém do Legislativo tenha feito um mínimo de pesquisa sobre as participantes.

Foi necessário uma ampla investigação do Observatório Social de São Paulo, documento que o Diário teve acesso, para que viesse à tona uma situação com fortíssimos indícios de cartel. As evidências são mais do que claras. Representante da FW Serviços Especializados, Wesley Izael Jamberg, tem o mesmo sobrenome dos donos da Sany Central de Serviços, Sandra Renata Jamberg e Matheus Izael Jamberg. Curiosamente, a Sany ficou em primeiro, seguida pela FW.

Mas, após um recurso impetrado por outra empresa, o Legislativo de São Caetano desclassificou a Sany e deu a vitória à FW, com valor de contrato de R$ 737 mil para fornecimento de mão de obra para serviços de limpeza, motorista e recpecionista para o prédio da Cãmara. Mas tudo leva a crer que a mudança não fez nenhuma diferença. Ficou na mesma. Ou melhor, no mesmo grupo econômico. O Observatório chegou a questionar a necessidade da licitação, mas foi ignorado.

Como de costume, a Câmara se calou. Não deu uma única resposta à equipe de reportagem sobre as razões deste pregão nebuloso e o que vai acontecer a partir de agora. Os vereadores de São Caetano, em especial o presidente Tite Campanella (Cidadania), precisam entender que, com o silêncio, estão dando de ombros para o contribuinte de São Caetano, que é quem vai ter de pagar por essa farra sem explicação. Triste constatação de uma classe política que não respeita o dinheiro público, do bolso da população.