Mesmo separados, Maíra Cardi faz publicação elogiando nova música de Arthur Aguiar

12/11/2022 | 11:11



Maíra Cardi usou as redes sociais na última sexta-feira, dia 11, para elogiar o novo lançamento musical de Arthur Aguiar - seu ex-marido. A coach fez uma bela publicação ouvindo a música e ainda disparou:

Parabéns Arthur Aguiar, a música tá incrível.

No vídeo, Cardi aparece andando com um vestido longo e, depois, em outra cena, surge sentada enquanto observa o pôr do sol. E não parou por aí! No final, ela ainda colocou o corpao para jogo usando só uma lingerie.

Já está em todas as plataformas, assistam que está mara, finalizou, deixando o link para que as pessoas pudessem ouvir o lançamento.

Vale lembrar que, apesar de estarem separados, Arthur já deixou claro que quer reconquistar a mulher, em entrevista para o jornal Metrópoles. Ela, por sua vez, disse nem estar considerando a opção. Para o colunista Lucas Pasin, Maíra declarou;

- Sendo bem sincera, do fundo da minha alma, não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Sem chances. Terminamos e voltamos muitas vezes, mas agora eu não tomei uma decisão impensada. Já esgotei todas as possibilidades nesse relacionamento, dei tudo que eu tinha para dar. Fiz o meu melhor, e até além do que eu podia. Saio da relação com o coração em paz e com a certeza de que fiz tudo que poderia ser feito para que o casamento desse certo. É impossível.