Benny Blanco revela planos de relacionamento com Selena Gomez: -Preciso colocar minha vida em ordem

O amor está no ar! Benny Blanco não escondeu a vontade de oficializar o relacionamento com Selena Gomez. O produtor musical revelou no programa The Howard Stern Show detalhes sobre a relação dos dois.

Ao ser questionado pelo apresentador Howard Stern sobre qual foi o plano dos dois no Valentine's Day, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, Benny não poupou detalhes sobre qual foi a programação:

-A comida preferida dela é Taco Bell, então eu disse: Eu quero fazer algo que ela ame. Ela gosta de filmes, então eu aluguei uma sala de cinema. Ela adora um sofá confortável, então eu tirei todas as poltronas e coloquei um sofá gigante na frente. Eu pensei em todas as suas comidas favoritas. Falei com a avó dela, a mãe dela, a melhor amiga dela. E foi isso que eu inventei. Muito fofo, né?

Acha que parou por aí? Animado com a atitude romântica de Blanco, o apresentador ainda o elogiou e disse que prevê que logo logo saia um pedido de casamento, e a reposta de Benny foi ainda mais adorável:

-Eu vejo amor aqui, estou prevendo um casamento.

-Você e eu estamos.

Mas calma, tudo tem seu tempo! O namorado de Selena Gomez garantiu que nada está programado ainda. Howard perguntou se ele já tinha o anel de noivado:

? Não tenho nada, não estou nem de sapatos. Preciso me recompor.

Como você viu aqui, os dois estão juntos há alguns meses. Mas Benny revelou que, na verdade, os dois namoram há quase um ano! Como eles já eram amigos há muito tempo, o produtor musical nem sabia que estavam em um encontro quando saíram pela primeira vez:

? Quando saímos para o nosso primeiro encontro, eu nem sabia que era um encontro. Ela falou: Ei, você quer sair?, e eu disse que sim. Nós saímos, estávamos conversando e eu me lembro dela falando: Eu teria usado algo diferente para esse encontro. E eu estava tipo: O quê? Nós estamos num encontro?

Depois desse primeiro encontro, eles foram saindo dia após dia, até engatarem um namoro.

O namorado da estrela de Only Murders In The Building continuou a tecer elogios à amada, e admitiu que a considera sua melhor amiga:

? Quando olho para ela fico sempre, tipo, não conheço um mundo onde pudesse ser melhor do que este.

Ao ser questionado sobre ter filhos, o produtor revelou que é sua próxima meta, mas que já considera ser pai de muitas pessoas:

? Esse é meu próximo objetivo da lista. Eu tenho muitos filhos adotivos, tenho muitos sobrinhos. É, eu adoro estar perto de crianças.