Ivete Sangalo e Ludmilla se pronunciam após cancelarem turnês

Como você acompanhou, os fãs das cantoras Ivete Sangalo e Ludmilla foram surpreendidos após o cancelamento das turnês das artistas, produzidos pela mesma empresa, a produtora 30e. Em prévia nota enviada à imprensa, a assessoria de ambas afirma que a decisão envolve motivos que saem do controle da equipe da artista.

Com a repercussão da notícia nas redes sociais, Ivete Sangalo e Ludmilla decidiram utilizar as redes sociais para comentarem o assunto de maneira mais pessoal. Abalada, a cantora baiana detalhou a decisão, ressaltando o respeito que tem pelos fãs.

- Esse é um momento muito sério, de muita responsabilidade, porque afinal de contas eu tenho 30 anos de carreira e nesse tempo a transparência, responsabilidade e amor em tudo que coloco são valores importantes para mim, começou.

Ao continuar, reforçou que a turnê sempre foi um sonho e que, como todo sonho, ele tem a hora de ser posto em prática. Sem entrar em detalhes, Ivete Sangalo diz que a turnê se tornou inviável, pois a segurança e organização para os fãs é algo maior do que a vontade de realizar as apresentações.

- Embora os 30 anos sejam um sonho especial para mim e sei que para vocês também essa celebração tão especial, isso não pode ser maior que a segurança, o conforto e a viabilidade para com o meu público, me deparo com uma decisão muito importante: tem que ser bom, especial, organizado da maneira como vocês merecem, expôs a famosa.

- Quando se tem um projeto dessa grandeza, todas as pessoas que estão envolvidas tem como compromisso e obrigação realizar tudo com excelência e com responsabilidade e é por isso, embora eu esteja muito consternada, eu tomei a decisão de não realizar essa turnê. Definitivamente, do lado de lá, existem vocês. Eu preciso tomar essa postura, completou.

Por fim, a artista ainda diz que a celebração de três décadas de carreira ainda vai acontecer, mas sente que o momento é de consciência e de dar um passo para trás. Na mesma página, e também através dos Stories do Instagram, Ludmilla também explicou que a decisão foi movida pensando no melhor para os fãs.

- Sou exigente com minhas entregas, o quanto sou exigente quando se trata dos meus fãs, de levar alegria para eles. Isso é uma coisa muito séria, que não poderia ser feita de qualquer jeito, peço desculpas para vocês, disse a carioca.

- [O cancelamento aconteceu] por coisas que fogem da minha mão, fogem do meu controle, a gente não vai conseguir viabilizar a turnê Ludmilla in the House, porém, isso não quer dizer que ela nunca vai acontecer, garantiu ao continuar e pediu para que os fãs não esqueçam a sonhada turnê.

- Não foi uma decisão tomada de uma hora para outra, o motivo, o pivô do cancelamento foi pensando em vocês, o quanto vocês merecem coisa foda e de excelência, finalizou Ludmilla, complementando que os fãs podem solicitar reembolso dos ingressos.

Produtora também se pronuncia

Ainda nesta quarta-feira, dia 15, a empresa responsável pelos shows das artistas também resolveu se pronunciar. Através de um comunicado, falaram sobre o cancelamento das apresentações da musa baiana e da artista carioca, explicando a decisão, que, de acordo com a nota, foi exclusivamente das artistas.

A produtora lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas e esclarece que, em nenhum momento, avaliou o cancelamento das duas turnês, começou a nota divulgada através dos Stories do Instagram pela produtora 30e.

Em relação à turnê Festa, por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com o comunicado publicado. Em relação à turnê Ludmilla in the house tour, não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista, e seu comunicado, afirmaram.

Ao finalizarem, falaram sobre o reembolso aos fãs que haviam adquirido os ingressos:

A 30e divulgará o mais breve possível os procedimentos relacionados ao reembolso para os fãs que já haviam adquirido ingresso. Com mais de três milhões de pessoas impactadas anualmente pelos eventos que promove, realiza e produz, a 30e pode afirmar sua integral capacidade para cumprir seus compromissos com seus clientes, parceiros e patrocinadores, e informa que as demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão, esclareceram.