Mafalda Minnozzi se apresenta no Grande ABC com shows gratuitos

Renan Soares

Especial para o Diário



04/11/2022 | 17:33



Comemorando 35 anos de carreira, a cantora italiana Mafalda Minnozzi chega ao Grande ABC para realizar dois shows gratuitos. Neste sábado (5), às 20h, no Teatro Municipal Lauro Gomes (Rua Helena Jacquey, 171 - Rudge Ramos), em São Bernardo, e na quarta-feira (9), às 19h, no Cine Theatro Carlos Gomes (Rua Senador Fláquer, 110 - Centro), em Santo André, a artista apresenta espetáculo da turnê Fotogrammi - Cenas de Música e de Vida, onde interpreta suas narrativas por meio das canções.

A turnê faz parte do projeto A Caminho do Interior, promovido pelo consulado geral da Itália e pelo Instituto Italiano de Cultura de São Paulo. No município são-bernardense, a retirada dos ingressos pode ser feita uma hora antes do show, mas é necessário reservar antecipadamente das 9h às 12h e 13h30 às 17h, pelo telefone (11) 4368-3483. Já para os espectadores andreenses, os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência, na bilheteria do Theatro Carlos Gomes.

“O convite do consulado foi um sonho realizado. Fui responsável pela primeira edição do A Caminho do Interior em 2018, junto com o meu esposo e empresário Marco Bisconti e o consulado italiano. Investimos para trazer, juntando a força da cultura brasileira com a italiana,” conta a artista italiana ao Diário.“Acreditamos tanto naquele projeto, que ele foi o começo para que pudesse ser realizado sempre, chegando nos mais lindos espaços culturais das cidades”, finaliza Minnozzi.

A turnê passará por sete cidades do País. Além das cidades do Grande ABC, Americana, Sorocaba, Cuiabá, Taubaté e São Paulo receberão Mafalda, que estará acompanhada pelo pianista paulistano Tiago Costa e pelo guitarrista, arranjador e diretor musical norte-americano Paul Ricci. Em São Bernardo, a artista italiana receberá no palco a primeira bailarina solista da Companhia Paulista de Dança, Larissa Luna.

“Desde da Grécia antiga, centenas de séculos atrás, a música era a musa das musas, fonte de inspiração e de alegria. Eu me apaixonei pela música porque ela transmite amor, energia e força. A música contextualiza toda a nossa vida, e todas as nossas memórias afetivas são ligadas a ela. A música é respirar mais profundamente, é plasmar a própria alma e as próprias emoções, é por isso que eu me apaixonei pela música,” diz Mafalda, natural de Pavia, região da Lombardia, sobre o sentimento que tem em relação à arte.

Mafalda promete construir um forte impacto emocional envolvendo a plateia, fazendo com que o público torne-se parte do espetáculo. O show será inspirado em seu mais recente álbum, Cinema City, dedicado aos mestres compositores do cinema italiano. “A minha maior inspiração é a beleza e a força que músicas tem para chegar nos corações de todas às pessoas. A música e tantos compositores extraordinários do mundo são as minhas maiores inspirações,” finaliza a artista, ao falar mais sobre sua musicalidade.