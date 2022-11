Bolsas da Ásia sobem na maioria, com China em foco; Tóquio recua com balanços

04/11/2022 | 06:55



Os mercados acionários da Ásia tiveram pregão em geral positivo, nesta sexta-feira, 4. Novas especulações de que a China pode relaxar sua política mais rígida contra a covid-19, que pesa na atividade local, influíram nos negócios. Na Bolsa de Tóquio, porém, o dia foi negativo, com balanços de tecnologia em foco.

A Bolsa de Xangai fechou em alta de 2,43%, em 3.070,80 pontos, recuperando todas suas perdas das duas últimas semanas, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 2,68%, a 2.113,53 pontos. No noticiário, a Bloomberg reportou, a partir de fontes, que Pequim pode relaxar restrições para companhias aéreas na luta contra a covid-19. Além disso, a mesma agência disse que autoridades de auditoria dos EUA concluíram uma primeira rodada de inspeções in loco em empresas chinesas antes do previsto, segundo fontes, o que foi visto como sinal de avanço no processo para impedir a saída de centenas de ações de empresas do país asiático das bolsas americanas. Entre as companhias aéreas em Xangai, Air China subiu 5,7%, enquanto em outro segmento China Tourism Group Duty Free teve ganho de 7,9%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 5,36%, em 16.161,14 pontos. Também houve neste caso recuperação de perdas das duas últimas semanas, com o noticiário das políticas da China contra a covid-19 em foco.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou ganho de 0,83%, em 2.348,43 na Bolsa de Seul, terminando na máxima do dia. Companhias de cosméticos, fintechs e empresas do setor aéreo puxaram os ganhos. Em Taiwan, o índice Taiex terminou com alta de 0,31%, em 13.026,71 pontos.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei foi na contramão da maioria e recuou 1,68%, a 27.199,74 pontos. Ações ligadas à tecnologia estiveram sob pressão, em meio a balanços modestos nesse segmento no Japão.

Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice S&P/ASX 200 terminou em alta de 0,50%, em 6.892,50 pontos, recuperando-se de perdas na sessão anterior e conseguindo registrar ganho na semana. Ações ligadas a commodities puxaram o movimento, com preços mais altos do minério de ferro. Com informações da Dow Jones Newswires.