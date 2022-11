Mais polêmicas? Kanye West faz acordo com funcionário que o acusou de elogiar Hitler no trabalho

03/11/2022 | 14:10



Senta que lá vem outra bomba! Como você viu, Kanye West prejudicou a carreira ao proferir falas preconceituosas contra comunidade judaica. Segundo informações da NBC News, Ye teve que fazer acordo com um ex-funcionário que alegou que o artista teria usado linguagem antissemita no local de trabalho.

O veículo teve acesso aos documentos do processo, informando que seis pessoas que trabalharam com o artista nos últimos cinco anos disseram o ouviram elogiar Adolf Hitler ou mencionar teorias da conspiração sobre o povo judeu. Três das testemunhas alegaram se lembrar de várias instâncias em que o rapper usou linguagem antissemita. As testemunhas restantes lembraram de um incidente de 2018, quando Ye fez discurso preconceituoso em entrevista nos escritórios do TMZ.

A NBC noticiou que os relatos sugerem que Kanye vem usando a linguagem há anos, tendo inclusive resultado na perda de uma onda de negócios. Ryder Ripps, artista conceitual que trabalhou com West entre os anos de 2014 e 2018 se lembra de ter visto várias vezes o ex de Kim Kardashian falar positivamente sobre Hitler e os nazistas durante reuniões.

Judeu, Ripps teria pensado na época que os comentários não pareciam tão perigosos, mas os recentes acontecimentos o fizeram mudar de ideia:

- Isso é perigoso, nojento e realmente violento. Com esse padrão que está acontecendo e com a duplicação e triplicação de tudo isso, é bastante óbvio que isso é algum tipo de obsessão nazista repugnante, cheia de ódio e estranha.

Kanye negou as alegações feitas pelo ex-funcionário no acordo, falando sob condição de anonimato.