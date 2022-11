Samu de Santo André faz simulado com múltiplas vítimas no Parque Central

Da Redação



03/11/2022 | 12:13



O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Santo André, vai realizar no domingo (6), às 9h, um simulado de incidente com múltiplas vítimas no Parque Central. A atividade, que vai envolver cerca de 200 pessoas, entre dublês e profissionais da saúde, contará com apoio de viaturas e profissionais de São Bernardo, Mauá e Ferraz de Vasconcelos.

Durante o evento vai ser simulada ocorrência de explosão ambiental de GLP (gás de cozinha) em um dos food trucks, seguida de tumulto para fuga dos frequentadores. O simulado contará com vítimas de queimaduras, pessoas se afogando no lago do parque, fraturas e atendimento a gestantes.

As ocorrências serão atendidas por ambulâncias e as vítimas do treinamento serão levadas para o CHMSA (Centro Hospitalar Municipal de Santo André), Hospital da Mulher, Hospital Mário Covas, Hospital Brasil, Christóvão da Gama, além de UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). No total, a simulação vai gerar 31 vítimas com tipos de ferimentos diferentes.

Esse será o primeiro grande simulado do Samu de Santo André depois de pausa de dois anos em razão da pandemia e também marca o retorno das atividades educacionais do serviço.

“Esse tipo de ação e treinamento é de fundamental importância para a adequação e melhoria do préstimo da assistência ao usuário. Será crucial também para avaliarmos o nosso tempo de resposta, com a qualificação dos profissionais envolvidos em todo atendimento, desde a TARM (Técnica Auxiliar de Regulação Médica), passando pelos médicos reguladores, rádio operadores, técnicos e auxiliares de enfermagem, médicos intervencionistas e condutores. O objetivo é sempre qualificar nosso serviço de urgência e emergência”, explica a coordenadora geral do Samu de Santo André, Camila Manini Moreira Gemenez.

O simulado vai ser realizado pelo Samu em parceria com o Corpo de Bombeiros, Departamento de Engenharia de Tráfego, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e conta com apoio da Secretaria de Meio Ambiente.