Em discurso na BA, Jerônimo diz que governará em 'mutirão com Lula pelo Brasil'

31/10/2022 | 00:09



No primeiro discurso como governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) destacou a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e prometeu uma gestão "em mutirão com Lula pelo Brasil".

"Vamos participar das reuniões de transição do governo Lula. Vamos participar das reuniões de transição do governo Lula. Ele mesmo nos garantiu que vai querer os governadores atuais, os governadores eleitos", disse o petista em pronunciamento à imprensa na noite deste domingo, 30.

Jerônimo ainda celebrou o êxito de Lula nas urnas e disse que a eleição deste ano é uma celebração da democracia. "Além da democracia, a vitória do Lula significa trazer a cada brasileiro, a cada brasileira, a esperança de ter comida na mesa, dinheiro no bolso, casa, emprego", afirmou, ao destacar que a Bahia não teve "um voto capacho" no presidente eleito.

O petista agradeceu ao governador Rui Costa (PT) e ao ex-governador e atual senador Jaques Wagner (PT), padrinhos políticos e principais articuladores da sua campanha ao governo do Estado. "Wagner e Rui prepararam a Bahia para a gente governar. Por trás (da minha candidatura), tem um time. Ele (Rui Costa) não teve essa companhia de um presidente que gostasse de gente. Ao contrário, teve um presidente que castigou, humilhou, traiu o voto do Brasil em 2018", destacou, ao lembrar que vai governar o Estado em alinhamento com Lula, ao contrário de Costa, que teve o segundo mandato em meio à gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL), um opositor.

Com 99,98% das urnas apuradas, Jerônimo desbancou o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) por 52,79% a 47,21% dos votos válidos.