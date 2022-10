Na BA, com 96,13% apurados, Jerônimo (PT) é eleito governador

30/10/2022 | 19:40



O ex-secretário Jerônimo Rodrigues (PT) está matematicamente eleito governador da Bahia. Ele disputa o segundo turno com o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil). Com a vitória de Jerônimo, que nunca cumpriu mandato eletivo, a Bahia terá o quinto mandato consecutivo do PT. Jaques Wagner governou o Estado de 2007 a 2015, enquanto Rui Costa comandou o Palácio de Ondina de 2015 até o momento.