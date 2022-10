Com brilho de Messi, Neymar e Mbappé, PSG vence Troyes e lidera o Francês

29/10/2022 | 14:15



O clima turbulento no vestiário e a disputa interna parece estar fazendo bem para o Paris Saint-Germain e para o trio MNM, que novamente foi decisivo em uma partida no Campeonato Francês. Com direito a gols de Messi, Neymar e Mbappé, a grande sensação do torneio bateu o Troyes, de virada, por 4 a 3, na tarde deste sábado. De quebra, se isolou ainda mais na liderança.

Único invicto da competição, o PSG chegou a sua 11ª vitória em 13 jogos, a terceira consecutiva. O time tem 35 pontos, cinco a mais que o Lens, uma das surpresas do Campeonato Francês. O Troyes, por outro lado, chegou ao quinto jogo sem vencer e ficou estacionado na tabela com 13 pontos.

O melhor ataque do campeonato, com 36 gols marcados, superou os erros defensivos cometidos pela equipe neste sábado, méritos também para o Troyes, que fez um grande jogo, mas deixou a vitória escapar no Parque dos Príncipes. Logo aos dois minutos, o placar foi inaugurado com um belo voleio de Mama Baldé.

O gol foi suficiente para acordar o trio. A resposta foi aos 23 minutos. Neymar deu belo passe para Soler, que tirou de Gallon e empatou. Ainda no primeiro tempo, o goleiro do Troyes fez uma grande defesa para evitar o que seria um gol de cabeça de Lionel Messi.

O segundo tempo foi ainda mais eletrizante. O mesmo Mama Baldé colocou o Troyes novamente na frente, mas o PSG parece marcar quando bem entende. Aos nove minutos, Messi arriscou de longe e fez um golaço. Aos 16, o argentino deu uma linda assistência para Neymar deixar o seu.

O PSG havia tomado conta do jogo e ainda viu o árbitro marcar pênalti de Gallon em Soler. Mbappé, que foi escolhido como batedor oficial após polêmica com Neymar, foi para a cobrança e fez o quarto aos 31. O Troyes ainda chegou a diminuir, aos 42, com Palaversa, mas não conseguiu evitar o revés diante de um trio MNM em alta.

Com uma exibição de tirar o chapéum os jogadores deixaram o gramado do Parque dos Príncipes debaixo de muitos aplausos.