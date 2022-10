Peça baseada em livro de autora andreense resgata carreira de Sidney Magal

Evaldo Novelini

Diário do Grande ABC



29/10/2022 | 10:00



A plateia pouco fica parada nas duas horas do musical Sidney Magal: Muito mais que um Amante Latino, em cartaz na Capital. Baseada na biografia do cantor e dançarino carioca escrita por Bruna Ramos da Fonte, são-bernardense radicada em Santo André, a peça transforma em salão de baile os 508 assentos do Teatro Porto.

A energia e o ritmo que emanam do palco contagiam os espectadores. É difícil não acompanhar com palmas, ou ao menos com a batida de pés, a sequência de músicas que contam a trajetória de Sidney Magal, 72 anos de vida e 54 de carreira. As canções de maior sucesso são quase todas executadas na íntegra.

Se te Agarro com Outro te Mato, de 1977, é exceção. A música é interrompida aos primeiros acordes. Luzes param de piscar e os holofotes buscam os atores Luís Vasconcelos e Juan Alba, sentados no palco. Em tom de anticlímax, os dois não chegam a renegar a canção, mas informam que a letra, machista e misógina, não faz sentido hoje em dia. A plateia delira.

No geral, a peça é alto astral. “Abrimos as cortinas para fazer espetáculo que pretende mostrar, com humor, a vida de um homem de grande coração, simples e doce, que arrastou legião de fãs por onde passou”, diz a diretora Débora Dubois.

A história é contada do ponto de vista da mãe de Magal, Dona Sônia (a atriz uruguaia Yael Pecarovich, es-pe-ta-cu-lar!), cantora de rádio que abandonou a carreira por exigência do marido. Altos, como as inúmeras participações em programas de TV de grande audiência, e baixos, como as apresentações em churrascarias, são muito bem retratados.

Juan Alba, ator de novelas que encarna o artista adulto, é a grande estrela do espetáculo, mas Vasconcelos, que interpreta o jovem cantor, rouba a cena. Seus trejeitos, especialmente com as mãos, “são” os de Magal. O figurino, composto pelas brilhantes e espalhafatosas camisas abertas no peito, é uma atração à parte.

Destaque ainda para Fernando Vieira, em quatro papéis. Os mais engraçados são os de Chacrinha e do poeta Vinicius de Moraes, que – sim<CF50>! – é primo de Sidney Magal e deu dicas importantes à carreira do artista, como a de abandonar o repertório clássico para se dedicar ao popular, inclusive a lambada – “Me leva que eu vou!”

Sidney Magal: Muito mais que um Amante Latino – O Musical. Até 11 de dezembro. Teatro Porto (Alameda Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, Capital). Às sextas-feiras e sábados às 20h e aos domingos, às 17h. Ingressos de R$ 25 a R$ 90. Classificação indicativa: 12 anos.