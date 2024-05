Coronel fica no comando do CPA/M6 após as férias

O coronel Elizeu Sebastião da Silva Filho optou por continuar no posto de comandante do CPA/M6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), responsável pela Polícia Militar do Grande ABC. A entidade já havia confirmado ao Diário, em março, que o posto estava ocupado, mas havia o temor de que o coronel pedisse exoneração após sair de férias, pouco tempo depois de assumir. Em fevereiro, ato do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), transferiu o antigo comandante, coronel Luiz Fernando Alves, do CPA/M-6 para o CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior 1), em São José dos Campos, e reformulou o comando da região.

O coronel acumula experiência na corporação e tem passagens pelo 18° BPM/M (Batalhão da Polícia Militar Metropolitano), responsável pelo policiamento na Freguesia do Ó, 9° BPM/M, nos bairros do Limão e Casa Verde, além de ter comandado o CPA/M-4, na Zona Leste, antes de ingressar na ESSgt (Escola Superior de Sargentos), responsável pela formação e aperfeiçoamento, sendo esta sua última experiência antes do CPA/M6. Ele assumiu efetivamente suas funções de comando em 1° de abril de 2024, mas optou por um período de férias. Na nota de confirmação da continuidade, a Polícia Militar exaltou o novo comandante.

“O Coronel PM Elizeu traz consigo uma visão clara e determinada para garantir uma gestão eficiente que atenda às expectativas da sociedade. Consciente da importância da segurança pública e do papel crucial que a Polícia Militar desempenha na comunidade, ele está comprometido em promover uma alocação inteligente de recursos humanos e logística para melhor servir a população,” diz o comunicado.