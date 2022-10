Esposa de Juliano Cazarré atualiza sobre estado de saúde da filha: 11 semanas seguidas na UTI

28/10/2022 | 09:10



Desde que nasceu com um raro problema no coração, Maria Guilhermina, filha de Juliano e Leticia Cazarré, segue lutando pela vida como uma guerreira. Na última quinta-feira, dia 27, a esposa do ator usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde da caçula.

Hoje completamos 11 semanas seguidas na UTI. Teve mais um mês de UTI na primeira internação, então já são 15 semanas por aqui (mais duas semanas no quarto antes da primeira alta, total de 17 semanas no hospital, escreveu.

A pequena tem um defeito cardíaco chamado Anomalia de Ebstein e, recentemente, passou por nova cirurgia, mas segue sem previsão de alta.