Larissa Manoela entrega que teve ajuda de segurança da TV Globo na hora do teste para conseguir papel em minissérie

28/10/2022 | 08:11



Na hora do nervosismo, toda ajuda é bem-vinda! Larissa Manoela participou do podcast Poddelas, na última quinta-feira, dia 27, e revelou curiosidades sobre a carreira. Durante o bate-papo com Tatá Estaniecki e Boo Unzueta, a atriz entregou que teve ajuda de um segurança da TV Globo antes de realizar a audição para a minissérie Dalva e Herivelto - Uma Canção de Amor.

Isso porque Larissa esqueceu a sonoridade da canção que precisaria interpretar no teste para viver a protagonista Dalva na infância. Sendo assim, teve uma baita crise de ansiedade. O funcionário, ao ver a garota chorando, resolveu dar uma mãozinha.

- Ele chegou e falou assim: Não posso fazer isso. Aliás Globo, não sei se vocês sabem disso, começou a atriz.

E continuou:

- Mas ele muito fofo chegou e falou assim: Nessa minha sala, eu tenho um computador, te ajuda? Eu falei: Moço, é só o que eu preciso! Aí é o que eu precisava, eu precisava entrar no Youtube e ouvir a primeira nota sabe? A melodia inicial para desbloquear aquilo que eu tinha, de chegar ali e esquecer tudo. Era abismo de rosa, uma música muito difícil. E aí eu ouvi, fiz o teste, passei e quando eu passei voltei lá na portaria e falei: Moço, você não sabe, eu passei no teste! Eu tinha feito vários e nunca tinha dado certo, eu sempre acreditei que minha hora ia chegar apesar dos nãos que eu tinha levado. E ele falou: Meu Deus que bom, fico muito feliz! Não sei se ele ainda trabalha na emissora, mas sou eternamente grata a esse segurança. Não lembro o nome dele, mas essa história é muito linda.

Larissa ainda entregou quem tomou a iniciativa no namoro com André Luiz Frambach. Os artistas viveram um affair em 2021, mas se reencontraram e assumiram o relacionamento apenas em agosto de deste ano.

- Naquela época, a gente não estava pronto, tinha acabado de sair de relacionamentos duradouros. Virou o ano... E aí, sumido? Volta e meia a gente se encontrava na Globo, porque ele está na novela das sete [Cara e Coragem]. Falei: E aí? bacana te ver aqui sempre. Mas lá era sempre muito profissionalmente e para trabalho. Eu falava: Quer marcar alguma coisa? Vai para o WhatsApp. Sou muito comprometida, trabalho é trabalho. Ele aposentou minha postura de bandida má. Depois que fiquei de novo e beijei aquela boca, falei: É ele que mexe comigo! A gente ficou de novo num pagode. [...] Primeiro eu tinha que assumir para mim que o amo. Tinha um pouco de receio de não dar certo porque não sabia o que ele estava pensando, mas só tinha uma maneira de saber, tentando. Tentei e deu certo, porque ele queria também. [...] Foi um encontro muito potente e especial de muitos valores. Tenho o sonho de casar, ter filho e construir uma família linda como a que eu tenho. Ele tem essa mesma vontade. Quando a energia do parceiro e o objetivo dele é igual, tudo acaba emanando para dar certo.