Vocalista do Nightwish é diagnosticada com câncer de mama e reforça importância da mamografia

27/10/2022 | 10:11



Floor Jansen, vocalista do Nightwish, usou as suas redes sociais para revelar que foi diagnosticada com câncer de mama há pouco mais de duas semanas. Aos 41 anos de idade, ela contou que descobriu a doença após realizar o exame de mamografia padrão.

Tive a alegria de subir muito alto, e compartilhei com vocês. (...) Mas agora uma nova onda me atingiu. Não é boa. Eu tenho câncer de mama, iniciou. Segundo ela, o prognóstico é bom.

Em seguida, a cantora reforçou a importância de realizar o exame:

Não senti o câncer, não sabia que estava lá até que, como uma mulher de mais de 40 anos, fui fazer o exame de mamografia padrão, algo que muitos países oferecem, de graça para alguns. A mamografia salva vidas! É desconfortável e você pode pensar que não terá algo em seus seios de qualquer maneira, mas VÁ! E para os homens que estão lendo isso: lembre sua esposa, namorada, mãe, irmã para ir e fazer um check-up. Mesmo sem o luxo que eu, como uma mulher ocidental, experimento com exames de mamografia gratuitos: VÁ!