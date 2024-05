Sophie Turner abre o jogo sobre relação conturbada com Joe Jonas: - Foram os piores dias da minha vida

Sophie Turner revelou que seu casamento com Joe Jonas foi um tanto quanto conturbado. A atriz esteve junto do cantor por mais de sete anos e terminou o relacionamento em 2023.

Turner contou à British Vogue que viveu os piores dias de sua vida durante o período do divórcio. Na conversa, ela conta que esse momento foi muito difícil por ter sido alvo de notícias falsas e sem fundamento, além de também ter recebido comentários misóginos nas redes sociais.

Na sequência, Sophie disse que muitas vezes não tinha força para continuar com o processo, e chegou a ficar em dúvida sobre continuar ou não:

- Eu ligava para minha advogada dizendo: Não posso fazer isso. Simplesmente não posso. Eu simplesmente nunca fui forte o suficiente para me defender.

A atriz contou que o que a ajudou a enfrentar isso, foi pensar em suas filhas, das quais ela ainda lutava pela custódia com Joe Jonas:

- E então, finalmente, depois de duas semanas me sentindo estagnada, ela me lembrou que era pelas minhas filhas que eu estava lutando. Quando alguém me diz: faça isso pelas suas filhas, eu faço. Eu não faria por mim mesma, mas encontro forças por elas.

Sophie ficou muito abalada com a notícias falsas sobre ela estar festejando demais, algo que a mesma definiu como mum-shaming, que nada mais é do que constranger uma mãe sobre a criação de seus filhos:

- Eu simplesmente tinha que dizer para mim mesma: Nada disso é verdade. Você é uma boa mãe e nunca foi festeira. Parecia que eu estava assistindo a um filme da minha vida que não havia escrito, produzido ou estrelado. Foi chocante. Ainda estou em choque.

Vale lembrar que Sophie e Joe são papais de duas garotinhas, Willa, de quatro anos de idade, e Delphine, de apenas dois anos de idade. O ex-casal continua mantendo as pequenas longe dos holofotes, optando por não mostrar o rosto das herdeiras.