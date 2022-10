Descubra quais são os jogos gratuitos do PS Plus em novembro

Da Redação, com assessoria

A PlayStation anunciou os jogos gratuitos que chegam ao serviço de assinatura PS Plus em novembro. Dessa vez, os usuários poderão baixar Nioh 2, Lego Harry Potter Collection e Heavenly Bodies. A partir de 1º de novembro, membros de todos os planos (Essential, Extra e Deluxe) estão aptos a adicionar os títulos à biblioteca.

Saiba mais sobre os jogos da PS Plus em novembro

Nioh 2 – Disponível para PlayStation 4 e PlayStation 5



A PS Plus em setembro traz Nioh 2, um RPG de ação para um jogador. Nesta leitura fantasiosa do começo da era Sengoku, você deve dominar a arte samurai na pele de um guerreiro metade humano e metade yokai para exterminar hordas de novos yokai, samurais veteranos e chefes colossais Empunhe armas letais e acabe com todos os inimigos que surgirem pelo caminho.

Lego Harry Potter Collection – Disponível para PlayStation 4

Inclui Lego Harry Potter: Years 1-4 e Lego Harry Potter: Years 5-7 remasterizados. Essa coletânea une as proezas criativas da LEGO e o mundo gigantesco de Harry Potter com uma jornada empolgante cheia de feitiços, poções, quebra-cabeças, aulas, duelos e muito mais. Aproveite a diversão de dois jogadores local ou online.

Heavenly Bodies – Disponível para PlayStation 4 e PlayStation 5



O último título disponibilizado pela PS Plus em novembro é Heavenly Bodies. Trata-se de um jogo cheio de cenários estelares inspirados pelos feitos de exploradores e pesquisadores do espaço ao longo da história. Domine o controle dos braços do seu cosmonauta para empurrar, puxar e subir por cenários com simulação completa de física a bordo de uma estação de pesquisa científica, jogando solo ou com um amigo no modo cooperativo local.