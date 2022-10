Ivete Sangalo mostra filhas gêmeas brincando com abelhas

26/10/2022 | 09:10



Rainha do Axé - e da colmeia? Ivete Sangalo usou as redes sociais na última terça-feira, dia 25, para compartilhar um momento em família para lá de exótico. A programação da cantora com as filhas gêmeas, Helena e Marina, e o maridão, Daniel Cady, era brincar com as abelhas.

Amamos as abelhas, escreveu na legenda.

No vídeo, as crianças, de quatro anos de idade, se divertem com as abelhas voando e não ficam com medo de passar as mãos no inseto. Vale lembrar que Daniel é dono do Meliponário Polen Dourado, com cerca de 300 mil abelhas sem ferrão.