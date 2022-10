Obra antienchente será entregue em novembro

Da Redação



26/10/2022 | 08:51



O período mais chuvoso do ano se aproxima e a Prefeitura de Santo André vem realizando obras para combater pontos de alagamento na cidade. Umas delas fica no entroncamento da Rua dos Missionários com a Estrada do Pedroso, na Vila Rica, onde ocorre intervenções de drenagem que devem acabar com os problemas de entupimento da tubulação e consequente acúmulo de água. A previsão é de que a intervenção no local seja finalizada no dia 30 de novembro próximo.

VISTORIA

Ontem (25), o prefeito Paulo Serra (PSDB) esteve no local das obras, que tiveram início em 6 de outubro.

"Estamos investindo muito no aumento da capacidade de drenagem da cidade. Vem aí o verão e o período de chuvas, e a gente tem mapeado os pontos crônicos onde há qualquer tipo de alagamento. Aqui era um destes locais e com essa obra vamos acabar com o problema, que causa um impacto forte na mobilidade nesse eixo importante na ligação do Pedroso e Parque Miami com a Vila Luzita", disse o tucano.

"Estamos aumentando a capacidade de drenagem em seis vezes. Toda a água que vem da Comunidade dos Missionários vai ter um escoamento mais rápido. Até o fim de novembro vai estar entregue", afirmou.

PROJETO

O serviço realizado no Córrego dos Missionários está readequando o sistema de drenagem em trecho de 40 metros de galeria, com aduelas de seção que terão capacidade para vazão de 10 m³/s. O investimento para realização da intervenção é de R$ 792 mil.

"Ampliamos em 30% o piscinão de Santa Teresinha, estamos contratando a grande obra do piscinão da Vila América, fizemos o Complexo Cassaquera com a canalização do córrego, então são muitas obras acontecendo. Aqui na Rua dos Missionários com a Estrada do Pedroso temos mais uma dessas intervenções, para resolver o problema de forma definitiva. Uma obra não tão grande do ponto de vista de investimento, mas com impacto importante nessa região", disse Serra.

No dia 1º de dezembro, um dia depois de a obra ser entregue ­ como previsto ­ começa o POCV (Programa Operação Chuvas de Verão), que segue até o dia 15 de abril do ano que vem.