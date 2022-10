Descubra quais são as melhores animações da Pixar

Rebecca Vettore

Do 33Giga



26/10/2022 | 08:55



Divertidas e com histórias emocionantes, as animações da Pixar marcam presença no Oscar. O último título da empresa a ganhar a estatueta de Melhor Filme de Animação foi Encanto, neste ano. Em 2021, por sua vez, Soul foi premiado em duas categorias: Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Filme de Animação.

Durante a pandemia de covid-19, o último filme da franquia Toy Story conquistou os jurados da maior premiação da indústria do cinema. E, em 2018, foi a vez de Viva: A Vida é uma Festa ganhar como Melhor Filme de Animação e na categoria de Melhor Canção Original.

Com tantos filmes premiados, a produtora também acaba sendo bastante popular no site norte-americano Rotten Tomatoes, responsável por agregar críticas de cinema e televisão. Por isso, confira quais são as cinco melhores animações da Pixar, de acordo com as avaliações e que estão disponíveis no Disney+. Atenção: a seleção recebe duas classificações, do público (símbolo da pipoca) e dos críticos do site (símbolo do tomate).

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

1. Toy Story 3 – 100% tomate e 92% pipoca

O terceiro filme da saga, que também é ganhador do Oscar na categoria de Melhor Animação, é a única produção da Pixar a conseguir o feito inédito: é o melhor desenho na opinião dos críticos do site.

Para quem ainda não assistiu ao filme animado, é bom saber um pouco sobre a história. Enquanto Andy se prepara para ir para a universidade, Woody, Buzz Lightyear e os outros brinquedos sofrem com o medo de serem esquecidos e pararem no sótão.

Woody é o único escolhido para acompanhar Andy, já o restante se perde no meio-fio e acaba chegando em uma creche. O protagonista, que é dublado na versão norte-americana por Tom Hanks, sai em uma aventura para resgatar seus amigos.

2. Procurando Nemo – 99% tomate e 86% pipoca

Com quase 20 anos de existência, Procurando Nemo aparece como segundo entre as melhores animações da Pixar para os críticos do Rotten Tomatoes. Na opinião do público em geral, o filme também apresenta boa classificação: 86%.

A animação é uma verdadeira lição sobre família. Marlin se torna pai solo quando a mãe de Nemo e os irmãos morrem, enquanto estão nas ovas. Muito protegido pelo genitor, o peixe-palhaço cresce reprimido e na primeira oportunidade deixa os conselhos sobre segurança de lado. Como consequência acaba sendo capturado por um mergulhador e chegando em um aquário de um dentista.

Desesperado com a cena do filho sendo capturado, Marlin tenta seguir o barco do mergulhador, mas sem sucesso. No mesmo momento que perde o rastro, o peixe sai em busca do filho e acaba topando com Dory, uma cirurgiã-patela extremamente esquecida.

3. UP: Altas Aventuras – 98% tomate e 90% pipoca

Na sequência da classificação do site norte-americano aparece UP: Altas Aventuras, que ganhou dois Oscar. São eles: Melhor Filme de Animação e Melhor Trilha Sonora Original.

O filme conta a história de uma verdadeira amizade improvável. Carl Fredricksen é um vendedor de balões, que, no alto dos seus 78 anos, está prestes a perder a casa onde morou com sua esposa, a falecida Ellie.

Sem demonstrar interesse em deixar a residência, ele se torna uma ameaça pública e está prestes a ser internado. Para fugir dessa situação, o idoso ranzinza coloca balões em torno da casa. Enquanto ela está levantando voo, um vizinho, sem ser convidado, entra no local e acaba viajando junto: Russell, de 8 anos.

4. Divertida Mente – 98% tomate e 89% pipoca

Em 2016, foi a vez de Divertida Mente abocanhar o Oscar de Melhor Filme de Animação. Para quem tem curiosidade de como um cérebro funciona, esse filme é uma ótima pedida. Apesar de não ser completamente real, muitas coisas que mostram na cabeça da Riley realmente acontecem.

Na animação, a adolescente é obrigada a se mudar para outro estado e deixar os amigos para trás. Nas cenas, Riley vive seu primeiro dia de aula e não se adapta logo de cara na escola nova. Com o passar dos dias, ela começa a sentir que os pais não estão dando a atenção necessária.

Já na cabeça de mocinha, acontecem muitas situações. A alegria, que comanda as ações da jovem, acaba saindo da sala principal junto com a tristeza, deixando assim, as decisões nas mãos de outros sentimentos: o medo, a raiva e o nojo.

5. Viva: A Vida é uma Festa – 97% tomate e 94% pipoca

Um filme extremamente musical e emocionante, fez muito sucesso entre os críticos do site norte-americano e o público em geral.

A animação conta a história de Miguel, um menino de 12 anos que deseja ser um músico famoso, enquanto toda família de sapateiros desaprova seu sonho.

Mas o garoto determinado enfrenta a todos e sai em busca da realização do sonho. Nesse meio tempo, durante o Dia dos Mortos, ele acaba se deparando com os parentes da família que já morreram.