Em A Fazenda, Poderes do Lampião foram decisivos na votação da noite

26/10/2022 | 01:10



Fogo no feno é o que não falta em A Fazenda 14, e o hoje foi dia de votação e, como sempre, o clima ferveu! Os peões passaram o dia especulando as várias possibilidades da noite e estratégias para sair na melhor.

Primeiro Kerline, que foi a ganhadora da Prova De Fogo, pegou o lampião da semana. A peoa ficou com o poder preto e decidiu deixar o verde com a Pétala. Logo no inicio, ela pode ler seu pergaminho, que basicamente a deixou imune a roça da vez.

Lucas, o fazendeiro da semana, optou por indicar a Barbara. Segundo o peão, ela só aponta os erros dos rivais e nunca fala sobre as questões do próprio grupo. Eita.

Babi se defendeu, e disse que não ficou surpresa, ela justificou que sempre fica alerta em ser um alvo para o grupo rival.

Parece que a participação de Thomaz Costa na Hora do Faro deu o que falar, viu? Os peões combinaram alguns sinais com o eliminado da semana passada e isso não pegou nada bem. Com essa justificativa, Moranguinho votou em Deborah, e a partir dai ela virou um dos alvos da noite.

Apesar de Deborah ter recebido metade dos votos da casa, Vini acabou recebendo uma indicação a mais e sentou no segundo banquinho da roça. O peão, claro, não gostou nada e iniciou uma discussão quente com Alex, o responsável por desempatar a indicação com Deborah.

E a surpresa da noite ficou com o poder verde. Pétala foi direto para a roça, a peoa disse estar tranquila em ir para a berlinda pela primeira vez.

No resta um, as coisas ficaram complicadas para o grupo B. A escolha ficou para Deborah em salvar Ruivinha de Marte ou Pelé. Eita.

Apesar da escolha difícil, Deborah optou por salvar Ruivinha e mandar Pelé para a Berlinda. Segundo ela, o peão está com muita vontade de vencer a prova do fazendeiro. Ele, inclusive, vetou Vini da dinâmica de amanhã,

E aí, quem você acha que vai conseguir se livrar da roça da semana?