Influenciadora acusa Saulo Poncio de tentativa de agressão em show de Mumuzinho e dispara: Fui direto para a delegacia

24/10/2022 | 09:10



É eita atrás de vixe! Na noite do último domingo, dia 23, a influenciadora Brenda Monique usou as redes sociais para fazer uma acusação séria contra Saulo Poncio. De acordo com a jovem, o influenciador teria tentado agredi-la durante o show de Mumuzinho, que aconteceu no Rio de Janeiro.

Saulo tentou me agredir hoje na Resenha do Mumu com dois seguranças. E pasmem, ao lado dele estava o meu ex-namorado, Igor, escreveu Brenda.

Mais tarde, já na delegacia, ela mostrou o boletim de ocorrência que fez contra Poncio.

Estou tremendo muito. Muito mesmo. Saí chorando de lá e fui direto para a delegacia. Estou com amigos e estou bem. Quando estiver melhor, apareço. Apenas medo, relatou.

Durante a noite, Brenda recebeu muito apoio dos seguidores, e até chegou a receber mensagens de pessoas que haviam testemunhado o ocorrido. Grata pelo carinho, ela escreveu:

Eu queria muito agradecer todas as mensagens incríveis que vocês estão me mandando. Eu gostaria de responder uma por uma, mas o Instagram bloqueou por um dia pelo número de mensagens que estou recebendo. Muito obrigada, de verdade. Estou bem, na medida do possível. Vocês são a minha força e ninguém vai me calar mais. Obrigada por todo o carinho.