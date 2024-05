Em coma induzido, Silvio Luiz não tem previsão para deixar a UTI

Silvio Luiz segue internado na UTI e em coma induzido. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o boletim médico do narrador, que atualmente tem 89 anos de idade, informou que ele não tem previsão de deixar a unidade.

Silvio voltou a ser internado na última quarta-feira, dia 8, no Hospital Oswaldo Cruz. No dia 6 de abril, ele sofreu um derrame durante uma transmissão ao vivo na Record. Na ocasião, ele narrava a final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos.

Ainda de acordo com o jornal, devido à idade avançada, Silvio não pode fazer hemodiálise, tratamento bastante comum entre pacientes com insuficiência renal.