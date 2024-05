Movimento MPB em Diadema recebe banda feminina no sábado

O Centro Cultural Taboão, em Diadema, realiza neste sábado (18), às 17h, o evento Movimento MPB, que busca incentivar artistas do município. Com uma hora de duração, a banda feminina local de samba “Peleja de Dja” trará um repertório autoral intercalado entre samba, choro, MPB e música instrumental.





O evento está na sua nona edição e acontece uma vez por mês desde julho do ano passado. Essa é a primeira edição de 2024. O Movimento MPB já recebeu os cantores e instrumentistas Vilson Moreno, Mário Deganeli, Melódivas e Lucas Arrais já se apresentaram, trazendo diversos gêneros musicais, como gospel, pagode e pop brasileiro.





Deisy Araujo, uma das integrantes do grupo, esclarece que o show é uma homeagem ao Dia das Mães e à rotina frenética da maternidade. “Junto com as outras participantes, Rosi Vieira, Manu Mangeth e Marcella Sigoli, cantaremos sobre como ser mãe é uma rotina contraditória e turbulenta”, afirmou. “Em questão de segundos, os sentimentos ruins são substituídos pelos bons e vice-versa. É uma montanha-russa e uma constante briga entre a razão e a emoção, e é isso que a gente quer demonstrar para o público”, complementou a artista.





De acordo com Jairton Brandão, coordenador do centro cultural, o objetivo é, também, inspirar a próxima geração de artistas. “Com essa celebração, queremos deixar claro que a os artistas de Diadema podem se sentir confortáveis para usar qualquer equipamento cultural da cidade”, explicou. “Nossas portas estão abertas para que todos possam se motivar por meio da arte”, finalizou.