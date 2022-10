Testamos: Neo QLED 4K QN85B, da Samsung, entrega muita nitidez com tecnologia de Mini LEDs

Bianca Bellucci

24/10/2022 | 08:55



A linha de televisores Neo QLED 4K QN85B, da Samsung, inaugura a tecnologia exclusiva Mini LED, que substitui cada LED convencional por 40 Mini LEDs e tem o objetivo de entregar mais realismo ao conteúdo assistido. No Brasil, a categoria desembarcou em junho deste ano, sendo quatro tamanhos disponíveis nas prateleiras: 55, 65, 75 e 85 polegadas.

A redação do 33Giga recebeu o menor modelo para testes – 55 polegadas. E a nova tecnologia não decepcionou na prática. A resolução é bem nítida e as cores vibrantes, sendo que a linha tem suporte para 4K. Em conjunto, o áudio é claro e alto. Isso sem contar que há uma série de funções que ajudam a personalizar ainda mais a experiência.

O recurso “Conforto para sua visão”, por exemplo, reconhece a hora do dia e ajusta, automaticamente, o brilho e os tons da tela para maior conforto visual. Já a função “Multitela” permite dividir o visor da TV em dois: um lado é dedicado ao que você está assistindo e o outro para o celular espelhado. Ainda há compatibilidade com inteligências artificiais pré-instaladas. São elas: Alexa, Bixby e Google Assistente.

Um ponto negativo da linha Neo QLED 4K QN85B, por sua vez, são algumas funções do menu central, batizado de Samsung Smart Hub. Primeiramente, toda vez que o usuário liga a televisão, é direcionado para ele e não ao último aplicativo acessado. E mais: a tela inicial sempre carrega sozinha o Samsung TV Plus – canal gratuito da marca.

De resto, o hub é cumpridor. Contempla todos os principais aplicativos de streaming e permite fácil acesso a eles. Ainda oferece o Hub de Games. Por meio dele, o usuário pode aproveitar o Xbox Cloud Gaming sem a necessidade de ter o videogame da Microsoft. Basta contar com uma assinatura do Xbox Game Pass.

A conexão via HDMI, no entanto, pode oscilar de desempenho. Nos testes do 33Giga, foi necessário reiniciar o decodificador da TV a cabo a cada uso, pois ele tratava assim que a televisão fosse desligada. E o áudio, às vezes, era picotado.

Raio-X

Samsung Neo QLED 4K QN85B

Sistema operacional: Tizen

Tela: 55 polegadas

Frequência do painel: 120 Hz

Resolução: 3.840 x 2.160 pixels

Conexão: 4 entradas HDMI, 2 entradas USB, 1 entrada RF para TV aberta e a cabo, 1 saída de áudio digital óptica, Wi-Fi e Bluetooth

Dimensões (L x A x P): 122,74 x 70,56 x 2,69 cm

Peso: 17,2 quilos

O que anima: boa qualidade de imagem e som, recursos inteligentes, design elegante, controle remoto com painel solar

O que decepciona: preço, hub central inicia com o Samsung TV Plus, conexão HDMI pode oscilar com TV a cabo

Preço: R$ 8.599

Site oficial: https://bit.ly/3VIsNdu



Em relação ao design, o modelo da linha Neo QLED 4K QN85B é elegante. As bordas bem finas dão a sensação de tela infinita. A base acompanha o estilo sofisticado, sendo acoplada na parte de trás e ficando no centro, em vez de ter pés nos cantos. Vale destacar, porém, que ela é um tanto pesada, com 3kg – o que merece atenção na hora de retirá-la da embalagem.

Por falar em unboxing, como a linha possui TVs a partir de 55 polegadas, é importante contar com a ajuda de, pelo menos, uma pessoa na hora de retirar o produto da caixa e instalá-lo.

Ainda é importante dar destaque para o controle remoto SolarCell, que é livre de pilhas. Isso porque conta com um painel solar na parte traseira, responsável por recarregar a bateria. Para uma carga rápida, no entanto, é possível recorrer à entrada USB-C. O acessório vem com microfone e botões dedicados para Netflix, Globoplay, Amazon Prime Video e Samsung TV Plus.

Ter acesso a linha Neo QLED 4K QN85B, entretanto, não é barato. O preço sugerido do modelo de 55 polegadas é R$ 8.599. No varejo, é possível encontrá-lo por cerca de R$ 5 mil – ainda assim, salgado.

