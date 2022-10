Bagnaia fatura GP da Malásia, mas Quartararo é 3º e impede título antecipado

23/10/2022 | 09:10



A corrida do título da MotoGP 2022 ficará para a última etapa da temporada, o GP da Comunidade Valenciana, na Espanha. Francesco Bagnaia abriu ainda mais vantagem na liderança ao vencer o GP da Malásia neste domingo, mas Fabio Quartararo também foi ao pódio, em terceiro, e impediu um título antecipado do rival da Ducati. A segunda colocação da corrida foi para Enea Bastianini, da Gresini, que manteve sua posição de largada no Circuito Internacional de Sepang e cruzou a linha a 0,2 segundos atrás de "Pecco".

"Agora eu posso relaxar. O fim de semana foi complicado pelos erros que cometi ontem. Para Valência, nós temos que entender que podemos ser fortes o suficiente sem forçar igual eu fiz no classificatório. A corrida hoje foi a demonstração de que nosso ritmo foi bom o suficiente sem precisar fazer loucuras", afirmou Bagnaia após alcançar sua sétima vitória na temporada.

O italiano da Ducati chegou a 258 pontos na liderança no campeonato mundial, uma vantagem de 23 para o adversário da Yamaha, que soma 235. A conta para uma virada na corrida de Valência é uma só: Quartararo vencer de qualquer forma e torcer para que Bagnaia chegue, no máximo, na 15ª posição para retomar a ponta do campeonato e o título.

Aleix Espargaró cruzou a linha de chegada na décima colocação no GP da Malásia e não possui mais chances de título. O espanhol é o terceiro no campeonato, com 212 pontos somados. Ele travará uma disputa pelo terceiro lugar com Enea Bastianini, que vem arrancando na classificação. O futuro companheiro de Pecco é o quarto colocado, com 211 pontos.

Quem também fez uma grande corrida neste domingo foi Marco Bezzecchi, que manteve a P4 da largada com um bom ritmo até o fim. Se Bezzecchi roubasse o pódio de Quartararo, seria suficiente para Pecco conquistar o título já no GP da Malásia. Alex Rins, Jack Miller, Marc Marquez, Brad Binder, Johann Zarco e Espargaró completaram o top 10 na etapa. Franco Morbidelli, que recebeu uma penalidade de três segundos, ficou em 11º. Cal Crutchlow, Miguel Oliveira, Pol Espargaró e Raul Fernandez foram os demais pontuadores.

A corrida foi um pouco adiada por causa da chuva e teve uma largada impressionante de Bagnaia, que se recuperou do tombo do último sábado para subir da P9 para a P2 logo cedo. O pole position Jorge Martin manteve a liderança no início da corrida, mas caiu na volta 7. Pecco e Bastianini chegaram na última volta separados por muito pouco, mas o atleta da Gresini não correu riscos e cruzou a linha de chegada em segundo, a 0,2s da vitória.

Confira o resultado do GP da Malásia:

1º Francesco Bagnaia (Ducati), em 40min14s332

2º Enea Bastianini (Gresini), a 0s270

3º Fabio Quartararo (Yamaha), a 2s773

4º Marco Bezzecchi (VR46), a 5s446

5º Aleix Rins (Suzuki), a 11s923

6º Jack Miller (Ducati), a 13s472

7º Marc Marquez (Honda), a 14s304

8º Brad Binder (KTM), a 16s805

9º Johann Zarco (Pramac), a 18s358

10º Aleix Espargaró (Aprilia), a 21s591

11º Franco Morbidelli (Yamaha), 23s235

12º Cal Crutchlow (Yamaha), 24s641

13º Miguel Oliveira) (KTM), 24s918

14º Pol Espargaró (Honda), 25s586

15º Raul Fernandez (KTM), 27s039

16º Maverick Viñales (Aprilia), a 30s427

17º Alex Márquez (LCR), a 33s322

18° Remy Gardner (KTM), a 33s691

19º Joan Mir (Suzuki), a 41s838

Não completaram a prova - Fabio Di Giannantonio (Gresini), Darryn Binder (Yamaha), Tesuta Nagashima (Honda), Jorge Martin (Pramac) e Luca Marini (VR46).