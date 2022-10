Mandy Moore anuncia nascimento de segundo filho: Um pouco atrasado, mas com tranquilidade

22/10/2022 | 10:11



Será que assim como a sua personagem em This Is Us, Mandy Moore está tentando formar o próprio Big Three? Na última sexta-feira, dia 21, a atriz deu à luz segundo filho, o pequeno Oscar.

Nas redes sociais, ela compartilhou um clique segurando o bebê ao lado do maridão, Taylor Goldsmith, e escreveu:

Ozzie está aqui! Oscar Bennett Goldsmith chegou um pouco atrasado, mas com muita tranquilidade (e uma entrega mais fácil/rápida do que seu irmão mais velho, para o deleite de seus pais). O ditado é verdadeiro: nossos corações dobraram de tamanho, e o imediatismo do amor é surpreendente. Ele está além das palavras e estamos muito gratos por nossa família de quatro pessoas!

Os dois já são pais de Gus, de um ano de idade.