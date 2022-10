Rosalía recusa presente de fã e explica motivo com carinho: Isso é demais, tenho que devolver

20/10/2022 | 13:10



Sempre muito atenciosa, Rosalía, que veio ao Brasil em agosto, está recebendo vários comentários na web após uma atitude drástica que tomou em um de seus shows com um dos presentes que ganhou.

A espanhola recebeu uma caixinha preta, que a primeira vista não parecia nada especial, mas na verdade era um artigo de luxo dado por um fã. No momento em que abriu o presente, a cantora já se assustou e decidiu descer do palco para devolver o objeto.

- Isso é um óculos Versace. Não é imitação, gente. São de verdade. Isso é demais, tenho que devolver. Mas vou fazer isso com um beijo, Rosalía encostou os lábios na caixinha, sendo super fofa.

Em seguida, ela desceu até a plateia e entregou de volta o presente para o fã que comprou o artigo de luxo. No site da marca italiana é possível encontrar óculos variando em valores de mil e 700 reais e dois mil e 100 reais.

Nas redes sociais, alguns admiradores da cantora apoiaram a atitude, enquanto outros não gostaram muito.

Ela está certa em colocar limites nos fãs! E outra, ela recebe com todo carinho do mundo presentes que não são caros, artes feitas pelos fãs, apontou uma.

Eu teria me ofendido se ela recusasse, escreveu outro.

Ficou com saudades do show da cantora no Brasil?