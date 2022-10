Peões se irritam com atitudes de Deborah Albuquerque e Iran Malfitano promete se afastar, confira tudo o que rolou nesta madrugada em A Fazenda 14

20/10/2022 | 10:10



Que o Time A ganhou uma semaninha de folga em A Fazenda você já deve saber, mas sabe o que rolou depois de Lucas Santos ter voltado como Fazendeiro da semana? Então segue o fio!

A madrugada desta quinta-feira, dia 20, foi bem agitada dentro da casa para todos os peões. Com os ânimos à flor da pele após formação inédita de Roça e muitas discussões, os participantes estavam cheios de veneno para destilar durante as conversas que rolaram.

E parece que nem os supostos aliados estão escapando de críticas, já que em uma conversa no quarto compartilhado, Iran Malfitano confidenciou que não está mais suportando as atitudes de Deborah Albuquerque. O ator apareceu várias vezes ao longo da madrugada se mantendo bem afastado da ruiva, e até mesmo chegou a se levantar da mesa quando a ex-Power Couple se sentou. Vixe!

Em outro momento, já na casa da árvore, Iran estava conversando com Shay e acabou abordando o mesmo assunto novamente. Bem incomodado com o que tem acontecido dentro da casa, o ator chegou a dizer que pretende se manter afastado de Deborah e cogitou a possibilidade de trocar de grupo.

Ele ainda revelou que foi convidado por Vini Buttel a se juntar ao Grupo A, além de ter tido uma conversa com Pelé que o deixou bem reflexivo sobre as amizades dentro da sede.

- O Pelé tinha dito isso já: Iran, parece que a nossa energia conversa mais. E realmente, eu não escolhi, parece que eu fui atraído. É uma coisa que ultrapassa escolha. Afinidade a gente não escolhe com quem.

Eita! Será que o peão vai trocar mesmo de grupo?

Apaixonadíssimo, Thomaz Costa não perde uma oportunidade de declarar o amor que sente por Tati Zaqui, mesmo depois da funkeira ter deixado o programa na última semana. O ex-Carrossel aproveitou um momento que estava se preparando para dormir e começou:

- Eu sou apenas um mero sobrevivente deste lugar, mas estou prestes a partir para os braços do meu amor.

Vale lembrar que desde a saída da affair, Thomaz tem dito que também quer deixar o reality porque está sentindo sua saúde mental piorar a cada dia de confinamento. Ainda ali na Baia, Alex Galette brincou que o ator iria correr para os braços da amada e Thomaz continuou:

- Espero do fundo do meu coração que ela esteja me esperando, com todo amor e carinho. Eu sinto que meu plano vai dar certo.

Será mesmo, hein? Quem você acha que vai deixar a sede de A Fazenda esta semana, Thomaz, Alex ou Deolane?