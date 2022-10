Meghan Markle abre o baú e conta como era a vida antes de se casar com Príncipe Harry: Fui objetivada no palco

19/10/2022 | 09:11



Ao que parece, apesar de Meghan Markle não ter se acostumado com a vida na realeza, ela também reprovava alguns trabalhos que realizou antes de se casar com Príncipe Harry. No novo episódio de seu podcast, Archetypes, a duquessa de Sussex relembrou o início da carreira como modelo no game show Deal or No Deal, de 2006 a 2007.

Eu não gostava de me sentir forçada a ser só aparência e pouca substância, e foi assim que me senti na época ? reduzida a esse arquétipo específico, disparou.

Apesar disso, Meghan diz que o trabalho a ajudava pagar as contas.

Fiquei agradecida pelo trabalho, mas não por como ele me fez sentir, o que não foi inteligente. Eu estava cercada por mulheres inteligentes no palco, mas não era esse não era o motivo que estávamos ali. Eu acaba saindo com um buraco no estômago sabendo que eu era muito mais do que aquilo, que era objetivada no palco.

Tempos depois, ela foi escalada para integrar o elenco da série Suits, mas acabou se afastando da indústria hollywoodiana para trocar as alianças com Harry.